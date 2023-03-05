Yazar Marianne Williamson ABD’de başkanlık seçimlerine resmen aday oldu: ABD’yi onaracağım

"ABD'Yİ ONARACAĞIM"

Williamson, resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada ise "Kırk yıldır binlerce kişinin travmalarıyla ilgileniyor olmamın, Amerika'yı onarmaya yardımcı olmak için nelerin gerekli olduğuna dair bana benzersiz bir bakış açısı kazandırdığını hissediyorum." ifadesini kullandı.

Williamson, ABD'nin değerler ve doğru yoldan uzaklaştığı safhayı kapatıp, yeni bir başlangıç yapmak için başkanlığa aday olduğunu kaydetti.