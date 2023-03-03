ABD Başkanı Joe Biden için "kanserli hücre" tanısı
ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru, Başkan'ın geçen ay göğsünden biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğunu ancak tedavi gerektirmediğini duyurdu.
BIDEN, ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ İLE BİR ARAYA GELDİ
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Ukrayna'ya verdikleri destek için teşekkür etti.
Biden, başkent Washington'a resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Scholz'u Beyaz Saray'da ağırladı.
"En son gelişinizden bu yana çok şey değişti." diyen Biden, Scholz'un Şubat 2022'deki Washington ziyareti sırasında Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığına işaret etti.
Biden, Rusya harekete geçerse ABD ve Almanya'nın buna karşılık vereceğini açıkça belirttiklerini kaydetti. Bu sözü yeri getirdiklerini ifade eden Biden, "Güçlü ve istikrarlı liderliğin için sana teşekkür etmek istiyorum Olaf." şeklinde konuştu. Biden, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri ve manevi yardımlarını övdü.
Savaş nedeniyle savunma harcamalarındaki artış, Rus enerji kaynaklarından uzaklaşma gibi Almanya'nın bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldığını söyleyen Biden, "Kolay olmadığını biliyorum. Bu, sizin için oldukça zordu." diye konuştu.
Biden, Ukrayna'ya askeri ve temel ihtiyaçların karşılanması konusunda yardım ettiklerini belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı da sürdürmeye devam ettiklerini dile getirdi. Başkan Biden, "NATO müttefikleri olarak ittifakı daha güçlü ve yetenekli hale getiriyoruz." dedi.
Scholz da Ukrayna'ya verilen destek konusunda birlik olmanın önemine vurgu yaparak "Şu anda, ne kadar sürerse sürsün bunu yapmaya devam edeceğimizin mesajını vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan barışa yönelik tehdit nedeniyle bu yılın önemli olduğunun altını çizdi. İki ülke arasındaki transatlantik işbirliğinin güçlü olduğunu anlatan Scholz, Biden ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Karşılamanın ardından liderler, heyetler arası ve ikili görüşmeye geçti.
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