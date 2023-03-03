ABD Başkanı Joe Biden için "kanserli hücre" tanısı

Savaş nedeniyle savunma harcamalarındaki artış, Rus enerji kaynaklarından uzaklaşma gibi Almanya'nın bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldığını söyleyen Biden, "Kolay olmadığını biliyorum. Bu, sizin için oldukça zordu." diye konuştu.

Biden, Ukrayna'ya askeri ve temel ihtiyaçların karşılanması konusunda yardım ettiklerini belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı da sürdürmeye devam ettiklerini dile getirdi. Başkan Biden, "NATO müttefikleri olarak ittifakı daha güçlü ve yetenekli hale getiriyoruz." dedi.

Scholz da Ukrayna'ya verilen destek konusunda birlik olmanın önemine vurgu yaparak "Şu anda, ne kadar sürerse sürsün bunu yapmaya devam edeceğimizin mesajını vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan barışa yönelik tehdit nedeniyle bu yılın önemli olduğunun altını çizdi. İki ülke arasındaki transatlantik işbirliğinin güçlü olduğunu anlatan Scholz, Biden ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karşılamanın ardından liderler, heyetler arası ve ikili görüşmeye geçti.