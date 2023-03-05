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Sırbistan'dan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması! Silah satmadık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Sırbistan’dan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması! Silah satmadık

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katar'ın Başkenti Doha'da konuşan Vucic, "Sırbistan, Ukrayna'ya silah satıyor" iddialarına tepki gösterdi.

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