Yunanistan’daki tren kazasıyla ilgili korkunç iddia! İstasyon şefi sarhoş muydu? Dikkat çeken Türkiye detayı: Dışişleri Bakanlığı’na başvuruldu

SİYASETÇİ TORPİLİ Mİ

Yine yaralıların avukatlarından Aleksis Kuyias "Nöbetçi Istasyon Şefi 59 yaşında ve birkaç ay önce atanmış. Oysa bu iş için yaş haddinin 42 olduğunu biliyoruz. İstasyon şefinin bir siyasetçinin torpili ile atandığına dair bilgiler var" şeklinde konuştu. Ayrıca, daha önce Larisa tren istasyonunda hamallık yaptığı belirtilen nöbetçi istasyon şefinin, sadece 5 gündür bu görevde olduğu öne sürüldü.