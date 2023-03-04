Yunanistan'daki tren kazasıyla ilgili korkunç iddia! İstasyon şefi sarhoş muydu? Dikkat çeken Türkiye detayı: Dışişleri Bakanlığı’na başvuruldu
Yunanistan'da meydana gelen tren faciasının yankıları sürerken yeni iddialar da ortaya atıldı. Kazaya neden olan istasyon şefinin sarhoş olduğu iddiası ülkede büyük ses getirdi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden makinistin babasının da Türkiye' de cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
Yunanistan'ın Larisa şehri yakınındaki Tembi mevkinde meydana gelen kazada, arama-kurtarma çalışmaları dün sona erdi. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazada, hurda yığınına dönen yolcu ve yük trenlerinin olay yerinden kaldırılma işlemine başlandı.
Hayatını kaybedenlerden 30'unun kimlikleri, DNA testleri sonucu belirlendi. Hastanelerde halen 6'sı ağır 42 kişi tedavi görüyor. Yolcu yakınları, 56 kişi için kayıp ihbarında bulunmuştu. Dolayısıyla bir kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Kazanın nedenleri ile ilgili olarak da yeni iddialar ortaya atıldı.
İSTASYONDA EĞLENCE
Yaralılardan Lazos Papazis'in avukatı Yanis Barcokis "Yolcu treni, kazadan 20 dakika önce Larisa'dan hareket ettiğinde, bazı tanıklara göre istasyondan müzik ve kahkaha sesleri geliyordu. Muhtemelen istasyonda eğlence düzenlenmişti. Kazaya sebep olan nöbetçi istasyon şefinin o sırada alkollü olup olmadığı incelenmeli" dedi.
SİYASETÇİ TORPİLİ Mİ
Yine yaralıların avukatlarından Aleksis Kuyias "Nöbetçi Istasyon Şefi 59 yaşında ve birkaç ay önce atanmış. Oysa bu iş için yaş haddinin 42 olduğunu biliyoruz. İstasyon şefinin bir siyasetçinin torpili ile atandığına dair bilgiler var" şeklinde konuştu. Ayrıca, daha önce Larisa tren istasyonunda hamallık yaptığı belirtilen nöbetçi istasyon şefinin, sadece 5 gündür bu görevde olduğu öne sürüldü.
AB'DEN 630 MİLYON EURO
AB Komisyonu demiryolu ağını modernize etmesi için Yunanistan'a son 9 yılda 630 milyon euro tahsis ettiğini açıkladı. Kaza, Yunanistan'daki demiryolu ağındaki güvenlik önlemlerinin çağdışı olduğunu gösterdi.
MAKİNİSTİN BABASI TÜRKİYE'DE HAPİSTE
Hürriyet'in haberine göre, Yunan Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki makinist Nikos Nalbantis'in cenaze törenine katılabilmesi amacıyla Türkiye'de cezaevinde yatan babasına özel izin verilmesi için Türk makamlarına talepte bulundu. Nalbantis'in 2018'de uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla yakalanan ve Tekirdağ cezaevinde yatan babasına "insani nedenlerle özel izin verilmesi" talebi, dün Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris Hristodrulos tarafından Türk Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.
Edirne'deki Yunan Başkonsonluğu da benzer talebi Tekirdağ Savcılığı'na sundu. Konsolosluk personeline, dün ziyaret günü olmamasına rağmen, makinist cezaevinde yatan babası ile görüşmesine de izin verildi. Nalbantis'in akrabalarından Kostas Karadipolus Skai televizyonuna "Nikos'un babası nisan ya da mayıs ayında tahliye edilecek. Dolayısıyla oğlunun cenazesine katılamayacak. Dışişleri Bakanı Dendias'tan bir şeyler yapmasını rica ediyorum" dedi.
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