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Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'dan faiz artırımı açıklaması!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester’dan faiz artırımı açıklaması!

ABD'nin enflasyon verilerini değerlendiren Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Güçlü enflasyon baskıları hala bizimle" dedi. Mester yaptığı açıklamada, "Enflasyon trendi aşağı kırılana kadar faiz artırımları sürmeli" dedi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Veriler, enflasyonun henüz yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde dönme trendinde olmadığını gösterdi. Güçlü enflasyon baskıları hala bizimle" diye konuştu.

ABD'de Cuma günü açıklanan çekirdek PCE verisinin arından konuşan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD'de enflasyonun güçlü olduğuna işaret eden verinin kendisini şaşırtmadığını söyledi. Mester, açıklanan verinin Fed'in fiyatları yukarı iten baskıları azaltmak için faizleri daha da yükseltmesine ihtiyaç olduğunu hatırlattığını vurguladı.

Fed'in enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmesinin daha fazal sıkılaştırma gerektireceğini belirten Mester, "Veriler, enflasyonun henüz yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde dönme trendinde olmadığını gösterdi. Güçlü enflasyon baskıları hala bizimle" diye konuştu.

50 baz puan faiz artırımı karşısında 25 baz puan artırıma odaklanmanın büyük resmin kaçırılmasına yol açtığını savunan Mester, "Fed'in faizi yüzde 5'in üzerine götürmesi ve bir süre orada tutması gerekli. Enflasyon trendi aşağı kırılana kadar faiz artırdımları sürmeli" dedi.

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