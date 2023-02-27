27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'da şiddetli yağış felaket getirdi: Ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağış felaket getirdi: Ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2023
ABONE OL
Brezilya’da şiddetli yağış felaket getirdi: Ölenlerin sayısı 65’e yükseldi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e çıktı. Sel ve toprak kaymalarında 2 binden fazla kişinin evsiz kaldığı, 3 bin kişinin felaket bölgesinden tahliye edildiği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA