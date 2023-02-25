Depremde birlik mesajı veren Yunanistan'dan beklenmedik açıklama: Köprüleri yıkarız
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra dünyanın dört bir yanından ekipler yardım için ülkemize geldi. İlk günden bu yana Türkiye'ye insani yardım göndererek destek mesajı veren Yunanistan'dan umulmadık bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, katıldığı canlı yayında tehditkar ifadeler kullandı.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin acısını yaşıyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm dünya Türkiye için adeta tek yürek oldu. Türkiye'nin yıllardır dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü insani diplomasinin de bir sonucu olarak sayısız ülkeden deprem bölgelerine yardım ve destek yağarken birlik gösteren ülkelerden biri de Yunanistan olmuştu.
Türkiye'ye destek mesajları gönderen Yunanistan'dan arama kurtarma ekipleri de gönderilmişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden tanımlanması için bir fırsat olabileceğini belirtmişti.
SALDIRGAN AÇIKLAMA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise yaptığı açıklamada, depremlerin ardından çok pozitif bir atmosfer oluştuğunu belirterek bu durumun, dış politikada yakınlaşma ve diyalog sürecinin başlaması için kolaylaştırıcı bir rolü olduğunu ifade etmişti.
Nikos Dendias, "Türk-Yunan anlaşmazlıklarına çözüm bulunabilir. Hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin kazandığı bir çözüm bulunabilir. Zira, birinin kazancı, diğerinin zararı değildir." ifadelerini kullanmıştı.
İki ülke arasındaki diyalog sürerken Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis tepki çeken ifadeler sarfetti. Yunan SKAI TV kanalındaki programa konuşan Varvitsiotis, Türkiye'nin yaşadığı depremlerin ardından Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirdi.
"KÖPRÜLERİ YIKARIZ"
Varvitsiotis, Atina'nın yaratılan olumlu iklimden dolayı "rehavete kapılmadığını" açıkladı. Varvitsiotis "Bu dönemde yüksek tonların düşürülmesi ve iki halkın gösterdiği dayanışma, diyalog için bir fırsat yaratabilir, ancak bu samimi bir çerçevede yapılmalıdır. Çünkü Türkiye kısa süre içinde eski saldırgan söylemine geri dönerse, tüm köprüleri yıkarız ve bir yakınlaşma ihtimali ya da umudu kalmaz" ifadelerini kullandı. Deprem felaketinin acısı sürerken Varvitsiotis'in yaptığı bu tehditkar açıklama tepki çekti.
MİÇOTAKİS OLUMLU MESAJ VERMİŞTİ
Miçotakis, Türkiye'de yaşanan depremlerin büyüklüğüne dikkati çekerek, "Türkiye ve Suriye halklarının yanında durmamız insani sorumluluğumuzdu. İnsanları enkazdan kurtarmak için ilk yardım gönderenlerdendik." diye konuşmuştu. Yunanistan'ın Türkiye'ye desteğinin insani bir hareket olduğunu belirten Miçotakis, bu desteğin dış politika amaçları taşımadığını kaydetmiş, Türk halkı ile Yunan halkını ayıran hiçbir şey olmadığını vurgulayarak, "Biz komşu ülkeleriz, sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmeyi öğrenmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.
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