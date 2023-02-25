Depremde birlik mesajı veren Yunanistan’dan beklenmedik açıklama: Köprüleri yıkarız

"KÖPRÜLERİ YIKARIZ"

Varvitsiotis, Atina'nın yaratılan olumlu iklimden dolayı "rehavete kapılmadığını" açıkladı. Varvitsiotis "Bu dönemde yüksek tonların düşürülmesi ve iki halkın gösterdiği dayanışma, diyalog için bir fırsat yaratabilir, ancak bu samimi bir çerçevede yapılmalıdır. Çünkü Türkiye kısa süre içinde eski saldırgan söylemine geri dönerse, tüm köprüleri yıkarız ve bir yakınlaşma ihtimali ya da umudu kalmaz" ifadelerini kullandı. Deprem felaketinin acısı sürerken Varvitsiotis'in yaptığı bu tehditkar açıklama tepki çekti.