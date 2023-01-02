02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Brezilya efsanesi Pele'ye veda etti: Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

Brezilya efsanesi Pele'ye veda etti: Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

Geçtiğimiz gün kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Santos şehrinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Ziyarete açılan törende Pele'yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti, kimileri ise Pele'nin yüzü açık bırakılan cansız bedenini öptü.

Giriş Tarihi: 02.01.2023 21:56 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 21:58
  • 1
  • 16
Brezilya efsanesi Pele’ye veda etti: Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören ve 29 Aralık'ta hayatını kaybeden efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento (Pele), son yolculuğuna uğurlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Brezilya efsanesi Pele’ye veda etti: Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

Cenaze töreni, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlendi.

  • 3
  • 16
Brezilya efsanesi Pele’ye veda etti: Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos'da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele'yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.

  • 4
  • 16
Brezilya efsanesi Pele’ye veda etti: Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda taraftar Pele'nin cenazesini görmek ve efsane futbolcuya saygılarını sunmak adına stadyumun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

  • 5
  • 16
Brezilya efsanesi Pele’ye veda etti: Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

Pele'nin naaşı yüzü açık şekilde Katolik inançlarına göre sergilendi.