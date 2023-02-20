Enkaz altında doğan Aya bebeği evlat edinmek için binlerce kişi başvurmuştu! İşte yeni ailesi
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem Suriye'de de hissedildi. 6 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Suriye'de enkaz altında doğan Aya bebek, bir anda dünyanın ilgisini çekti. Binlerce kişinin evlat edinmek istediği mucize bebek yeni ailesine kavuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye'de yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Dünya Suriye'deki dramı mucize bebeğin görüntüsüyle duyurdu.
Afrin'de bir anne bebeğini enkaz altında dünyaya getirirken hayatını kaybetti.
Kurtarma ekipleri onlara ulaştığında bebek hayattaydı.
Göbek kordonu ise annesine bağlı haldeydi. O faciada anne, babası ve 4 kardeşini kaybeden mucize bebek tedavi altına alındı.
Ona gözü gibi bakan personel Aya ismini verdi. Bebeği evlat edinmek için binlerce kişi başvuru yaptı.
Mucize eseri sağ kalan bebeği kaçırma girişimleri olduğu da iddia edilmişti.
Günler sonra Aya bebeği teyzesinin evlat edindiği ortaya çıktı. Enkaz altında ona hayat veren annesinin ismi Afra'ydı.
Teyzesi minik bebeğe annesinin adını verdi.
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