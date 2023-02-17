Portekiz'den "Altın Vize" kararı

Altın Vize programı, 1 Ocak 2022'de bazı değişikliklere uğrayarak sadece ülkenin iç kısımlarında ya da Madeira ve Azor Adaları'nda emlak alınması ile sınırlandırılıp, en düşük yatırım miktarı da 1 milyon avrodan 1,5 milyon avroya çıkarılmıştı.

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