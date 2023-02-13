13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye için saygı duruşu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye için saygı duruşu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
ABONE OL
Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye için saygı duruşu

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunun açılışında Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA