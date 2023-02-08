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Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Filistin’de 4,8 büyüklüğünde deprem

Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kudüs, Ramallah ve Nablus kentlerinden hissedildi.

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