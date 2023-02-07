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Ölüm de doğum da aynı anda! Enkazda dünyaya geldi! Anneden acı haber

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Ölüm de doğum da aynı anda! Enkazda dünyaya geldi! Anneden acı haber

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem, 10 ilin dışında pek çok ülkede hissedildi. Suriye'de de etkili olan depremde hamile bir kadın enkaz altında doğum yaptı. Kurtarma ekipleri bebeğin sağlıklı olduğunu, annenin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

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