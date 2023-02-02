Rusya Devlet Başkanı Putin'den "haç" göndermesi: Tehdit ediliyoruz

Batılı seçkinlerin, Rusya'ya karşı propagandaya rağmen Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde birçok dostları olduğuna işaret eden Putin, şunları kaydetti:

"Ancak Almanya dahil Avrupa ülkelerini, Rusya ile yeni bir savaşa çekenler ve dahası sorumsuzca bunu bir oldu bitti ilan edenler, savaş alanında Rusya'ya karşı zafer kazanmayı bekleyenler, görünüşe göre Rusya ile modern bir savaşın onlar için tamamen farklı olacağını anlamıyor. Zırhlı araçların kullanılması meseleyi bitirmeyecek. Bunu herkes anlamalı."