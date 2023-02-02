Rusya Devlet Başkanı Putin'den "haç" göndermesi: Tehdit ediliyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stalingrad Muharebesi zaferinin 80. yıl dönümünde konuştu. Putin, Almanya dahil Avrupa ülkelerini Rusya ile yeni bir savaşa çekenlerin ve zafer kazanmayı bekleyenlerin kendileriyle modern bir savaşın tamamen farklı olacağını anlamadığını belirterek, "İnanılmaz ama doğru, yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz." dedi.
Putin, Stalingrad Muharebesi'nde Nazi askeri birliklerinin Kızıl Ordu'ya yenilmesinin 80. yılı dolayısıyla Volgograd şehrindeki etkinlikler çerçevesinde yapılan konser öncesinde konuştu.
Tam 80 yıl önce eski adıyla Stalingrad'da uzun ve çetin savaşın sona erdiğini belirten Putin, bu savaşın sonucunun sadece Rusya'daki Büyük Vatanseverlik Savaşı değil tüm 2. Dünya Savaşı'nın sonucunu belirlediğini anlattı.
Stalingrad Muharebesi'nin tarihe bir dönüm noktası olarak geçtiğine dikkat çeken Putin, Wehrmacht'ın (Nazi Almanyası'nın silahlı kuvvetleri) en büyük grubunun ve uydularının yenilmesiyle birlikte Nazi Almanyası'nın Avrupalı vassalları ve uşaklarından oluşan tüm Hitler koalisyonunun iradesinin yenildiğini söyledi.
"KOLEKTİF BATI'NIN SALDIRGANLIĞINI TEKRAR TEKRAR PÜSKÜRTMEK ZORUNDA KALIYORUZ"
Nazizm'i yenen şeyin ana vatan ve hakikat uğruna sonuna kadar giden çok uluslu halkının karakteri olduğunu belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi ne yazık ki; Nazizim ideolojisinin modern görünümde, modern tezahüründe yine ülkemizin güvenliğine doğrudan tehditler yarattığını görüyoruz. Kolektif Batı'nın saldırganlığını tekrar tekrar püskürtmek zorunda kalıyoruz. İnanılmaz ama doğru, yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz, yine Ukrayna topraklarında Rusya ile Hitler'i takip edenlerin eliyle, Banderacıların eliyle savaşacaklar."
Batılı seçkinlerin, Rusya'ya karşı propagandaya rağmen Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde birçok dostları olduğuna işaret eden Putin, şunları kaydetti:
"Ancak Almanya dahil Avrupa ülkelerini, Rusya ile yeni bir savaşa çekenler ve dahası sorumsuzca bunu bir oldu bitti ilan edenler, savaş alanında Rusya'ya karşı zafer kazanmayı bekleyenler, görünüşe göre Rusya ile modern bir savaşın onlar için tamamen farklı olacağını anlamıyor. Zırhlı araçların kullanılması meseleyi bitirmeyecek. Bunu herkes anlamalı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ADANA DEMİRSPOR-FB MAÇI CANLI İZLE | 2 Şubat Fenerbahçe maçı full HD, kesintisiz, bedava anlık canlı takip linki! Şifresiz nereden izlenir?
- Tarım Kredi MARKET Güncel Katalog | Şubat İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Tiryaki ÇAY 65.90, Salça 34.25, 7 kilo deterjan 109 TL!
- ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı için Bugün SON! Brüt maaşın 2, 3 KATI ÖDEME! Başvuru şartları neler? ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
- EYT sonrası Kısmı Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI! 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı?
- TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı? 2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı!
- Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Başvuru şartları, kontenjanlar...
- İkinci El Konut Kampanyasında YEŞİL IŞIK YANDI! 2. el konut projesi ne zaman, hangi tarihte? Kredi faiz oranları ne olacak? Öncelikli grupta kimler olacak?
- İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ!
- EN UCUZ ÜRÜNLER o markette satılıyor! Kampanya bugün yarın bitecek! Siyah çay 48'TL , 8'li tuvalet kağıdı 39 TL'ye düştü!
- 2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra...En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT Meclis'ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT şartları, prim gün sayısı...
- 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur? 10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında...