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Son dakika: ABD'den Müslüman vekil Ilhan Omar açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Son dakika: ABD’den Müslüman vekil Ilhan Omar açıklaması

Beyaz Saray, Müslüman vekil Ilhan Omar'ın meclis komitesinden çıkarılmasının "siyasi bir gösteri" olduğunu belirterek bunun Amerikan halkına zarar verdiğini kaydetti.

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