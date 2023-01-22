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ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2023
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ABD Başkanı Biden’ın evinde yeni gizli belgeler bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD’nin Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunda yapılan aramalar sonucunda 6 gizli belge daha bulundu.

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