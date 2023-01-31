Papa Franciscus'tan Afrika ziyareti: Barış mesajı verecek
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 3 günlük ziyaret için Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) başkenti Kinşasa’ya ulaştı. Papa Franciscus'un ülkenin doğusunda devam eden çatışmaların mağdurlarıyla görüşerek barış mesajı vereceği belirtiliyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, Papa Franciscus'un uçağı, KDC'nin başkenti Kinşasa'da bulunan Ndjili Uluslararası Havaalanına indi.
Papa Franciscus'u, Başbakan Jean-Michel Sama Lukonde ve Piskopos Ettore Balestrero karşıladı.
BARIŞ MESAJI VERECEK
İlk olarak Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye nezaket ziyaretinde bulunacak Papa Franciscus'un daha sonra ülke yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve yabancı misyon temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Papa Franciscus'un ülkenin doğusunda devam eden çatışmaların mağdurlarıyla görüşerek barış mesajı vereceği belirtiliyor.
Katolik Kilisesi, istikrar ve kalkınma çabalarının sürdüğü ülkede özellikle eğitim ve sağlık alanında etkin rol oynuyor.
ÜLKEDE 35 MİLYON KATOLİK VAR
Yaklaşık 95 milyon nüfuslu KDC'nin 35 milyonunu Katolikler oluşturuyor.
Papa Franciscus, 3 gün sürecek KDC ziyaretinin ardından Güney Sudan'a geçecek.
Papa, Temmuz 2022'de yapılması planlanan KDC ve Güney Sudan ziyaretini rahatsızlığı nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.
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