Papa Franciscus’tan Afrika ziyareti: Barış mesajı verecek

BARIŞ MESAJI VERECEK

İlk olarak Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye nezaket ziyaretinde bulunacak Papa Franciscus'un daha sonra ülke yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve yabancı misyon temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Papa Franciscus'un ülkenin doğusunda devam eden çatışmaların mağdurlarıyla görüşerek barış mesajı vereceği belirtiliyor.