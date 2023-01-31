Washington Post'tan geri vites! "ABD PKK'lıları eğitiyor" itirafı sonrası düzeltme geçtiler

NE OLMUŞTU?

Washington Post gazetesinde yer alan haberde kullanılan fotoğraf 7 Eylül 2022'de Anadolu Ajansı tarafından yayımlanmış, Getty Images şirketi ile olan anlaşma ile de uluslararası medyaya servis edilmişti.

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kırsalında çekilen fotoğraflarda, ABD askerlerinin 240 PKK/YPG mensubuna verdiği ve Amerikan Bradley tipi zırhlı araçlarının da katıldığı eğitimden kareler yer alıyordu.

Söz konusu eğitim alanında ABD'ye ait helikopterler de keşif uçuşları gerçekleştirmişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyona öncülük eden ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında PKK/YPG'li teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce PKK/YPG teröristine silahlı eğitim verdi.

ABD yönetimi ve medyası, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana Türkiye'nin tüm uyarılarını göz ardı ederek, YPG'nin PKK terör örgütünün bir uzantısı olduğunu kabul etmiyor.

Türkiye'nin karşı çıkması ve ABD'nin terör örgütüne destek verdiğini afişe etmesi üzerine ise ABD, PKK/YPG terör örgütüne SDG ismini kullanmasını önermişti.