Washington Post'tan geri vites! "ABD PKK'lıları eğitiyor" itirafı sonrası düzeltme geçtiler
Geçtiğimiz günlerde "ABD askerlerinin PKK'lıları eğittiğini" haber yapan Washington Post gazetesi habere ilişkin düzeltme metni yayınladı. Yapılan açıklamada "ABD güçlerinin PKK üyelerine eğitim vermediği" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir haberde kullandığı fotoğrafın altına "ABD askerlerinin PKK'yı eğittiğini" yazan Washington Post gazetesi, bir düzeltme yayımlayarak "ABD güçlerinin PKK üyelerine eğitim vermediğini" savundu.
Washington Post gazetesinin 28 Ocak 2023 tarihli baskısında yer alan bir haberin fotoğraf altı bilgisinde "Eylül ayında ABD askerleri PKK üyelerine eğitim verirken" ibaresi yer aldı.
Anadolu Ajansının konuyla ilgili soruları üzerine yazılı açıklama yayımlayan Washington Post yönetimi, şu ifadeleri kullandı:
"28 Ocak sayımızın iç sütunlarında yer alan ve Özel Harekat Kuvvetlerinde görevli kadınlarla ilgili haberde kullanılan Getty kaynaklı fotoğraf, ABD güçlerinin PKK militanlarını eğittiği yönünde yanlış bir bilgi içeriyordu. ABD güçleri Türkiye ve Irak'ta faaliyet gösteren ve ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK üyelerine eğitim vermiyordu."
NE OLMUŞTU?
Washington Post gazetesinde yer alan haberde kullanılan fotoğraf 7 Eylül 2022'de Anadolu Ajansı tarafından yayımlanmış, Getty Images şirketi ile olan anlaşma ile de uluslararası medyaya servis edilmişti.
Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kırsalında çekilen fotoğraflarda, ABD askerlerinin 240 PKK/YPG mensubuna verdiği ve Amerikan Bradley tipi zırhlı araçlarının da katıldığı eğitimden kareler yer alıyordu.
Söz konusu eğitim alanında ABD'ye ait helikopterler de keşif uçuşları gerçekleştirmişti.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyona öncülük eden ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında PKK/YPG'li teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.
ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce PKK/YPG teröristine silahlı eğitim verdi.
ABD yönetimi ve medyası, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana Türkiye'nin tüm uyarılarını göz ardı ederek, YPG'nin PKK terör örgütünün bir uzantısı olduğunu kabul etmiyor.
Türkiye'nin karşı çıkması ve ABD'nin terör örgütüne destek verdiğini afişe etmesi üzerine ise ABD, PKK/YPG terör örgütüne SDG ismini kullanmasını önermişti.
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