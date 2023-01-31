Finlandiya polisinden Kur’an-ı Kerim’i yaktırmama mesaisi! Provokasyona kalkışan cezalandırılacak

"PKK PROVOKASYONLARINI DURDURAMIYORLAR"

Bakan Çavuşoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan 3'lü mutabakatı hatırlattı.

Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Biz NATO'ya üye olmak isteyen her ülkenin üye olmasını destekleyen bir ülkeyiz. NATO ülkeleri karşı çıkarken bile destek verdik. Bizim Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak bir sorunumuz yok. Onların güvenlik endişelerini anlıyoruz, meşrudur ama bugün NATO'nun belgelerinde geçen 2 tehdit var. Birincisi Rusya, diğeri de terörizm. Bundan dolayı Türkiye'nin endişelerinin sadece anlaşılması değil, karşılanması da gerekiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın durumlarının ayrı ayrı değerlendirilebileceğini belirtti.

Terör elebaşı Öcalan'ın posterleri ve PKK paçavralarıyla yapılan provokasyonların dudurulmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin iki ülkeyi ayrı ayrı değerlendirebileceğini işaret eden "Yapılan 3'lü anlaşmada İsveç'te Anayasa ve kanun değişikliği gibi adımlar atıldı ancak somut adımlar İsveç'teki provokasyonlar nedeniyle geri adımlar var. Ahitnameye baktığımızda PKK/FETÖ gibi örgütlerin, para toplama, insan devşirme ve provokasyonlarını önleyecekti. Önleyebildiler mi? Her gün PKK paçavraları, terör elebaşının posterleriyle eylem yapıyorlar. Sorunlu olan ülkeyle, daha az sorun ülke arasında ayrım yapmak adaletli bir tutum olacak. Türkiye olarak, NATO bir karar alırsa ülkeleri ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Finlanya için İsveç'e göre daha farklı bir değerlendirme olabilir' diyor. Bu tamamen endişelendirmelerimizin karşılanmasıyla ilgili bir tutumdur." ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN İSVEÇ VE FİNLANDİYA İÇİN NE DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, NATO Üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'e sert çıkarken aynı durumdaki Finlandiya'yı da uyardı.

Bilecik'te gençlerle buluşan Erdoğan, "Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım" dedi.