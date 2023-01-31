Finlandiya polisinden Kur'an-ı Kerim'i yaktırmama mesaisi! Provokasyona kalkışan cezalandırılacak
Finlandiya, NATO üyeliği için Türkiye'ye verdiği sözleri tutmak için çabaladıklarını açıkladı. Finlandiya Polisi, Kur'an-ı Kerim yakılmasının 'dini barışı' ihlal ettiğini ve ülkede cezalandırılması gereken bir suç olduğunu belirtti. Yapılan duyuruda polislerin Kur'an-ı Kerim yaktırmamak için tetikte olduğu belirtildi.
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen ve imzalanan 3'lü ahitnamede terörle mücadele konusunda somut adımlar atacağının sözünü veren İsveç, ilk olarak PKK/YPG yandaşlarının Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokasyonuna göz yumdu daha sonra da aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verdi.
'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' BAHANESİNİN ARKASINA SAKLANDILAR
Türkiye'nin iki çirkin olaya da tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'e NATO kapısını kapattığını duyururken, İsveç her iki skandal için de 'ifade özgürlüğü' bahanesinin arkasına saklandı.
İsveç'te tartışmalar devam ederken, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan provokasyonlarına devam etti ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yaktı.
"İSVEÇ'E DERS NİTELİĞİNDE ÇIKIŞ: KUR'AN-I KERİM YAKILMASINA İZİN VERMEYİZ"
Tüm bu gelişmelerin ortasında Finlandiya dün İsveç'e ders niteliğinde çıkış yaptı ve İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'ı Kerim'in Finlandiya içinde halka açık şekilde yakılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.
Finlandiya Haber Ajansı STT'nin haberine göre Finlandiya Polisi, Kur'an-ı Kerim yakılmasının 'dini barışı' ihlal ettiğini ve ülkede cezalandırılması gereken bir suç olduğunu belirtti.
"POLİS MÜDAHALE EDER"
Polis açıklamasında ayrıca herhangi bir dine ait kutsal kitabın alenen yakılması ya da başka şekilde saygısızlık edilmesi durumunda polisin müdahale edeceğini belirtti.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU FİNLANDİYA MESAJI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Yaptığımız açıklamaların aslında bir teydidir. Başından beri iki ülkenin üyelik süreci başladığı zaman göreceli olarak Finlandiya ile daha az sorunumuzun olduğunu vurguluyorduk. Ancak bazı ülkeler iki ülkenin sürecinin birlikte işlemesini istedi. Madrid'de bir 3'lü mutabakat imzaladık." dedi.
SADECE PKK FETÖ DEĞİL KENDİ İÇLERİNDE DE PROVOKATÖRLER VAR
İsveç'teki terör eylemlerini işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'nın içinde de NATO'ya üye olmalarını isteyen gruplar olduğunu dile getirdi.
Terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün dışında aşırı grupların olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Anlaşmayı yaptığımızdan günümüze Finlandiya tarafından olumlu açıklamalar geldi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat kısıtlamaları konusunda olumlu gelişmeler de oldu. Ve İsveç'teki gibi provokasyonlar da gerçekleşmedi. Orada da Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemek isteyen radikal gruplar var. Sadece PKK bağlantılılar değil. Onların içinde de NATO'ya üye olmalarını istemeyen Finli siyasetçiler var." şeklinde konuştu.
"PKK PROVOKASYONLARINI DURDURAMIYORLAR"
Bakan Çavuşoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan 3'lü mutabakatı hatırlattı.
Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Biz NATO'ya üye olmak isteyen her ülkenin üye olmasını destekleyen bir ülkeyiz. NATO ülkeleri karşı çıkarken bile destek verdik. Bizim Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak bir sorunumuz yok. Onların güvenlik endişelerini anlıyoruz, meşrudur ama bugün NATO'nun belgelerinde geçen 2 tehdit var. Birincisi Rusya, diğeri de terörizm. Bundan dolayı Türkiye'nin endişelerinin sadece anlaşılması değil, karşılanması da gerekiyor." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın durumlarının ayrı ayrı değerlendirilebileceğini belirtti.
Terör elebaşı Öcalan'ın posterleri ve PKK paçavralarıyla yapılan provokasyonların dudurulmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin iki ülkeyi ayrı ayrı değerlendirebileceğini işaret eden "Yapılan 3'lü anlaşmada İsveç'te Anayasa ve kanun değişikliği gibi adımlar atıldı ancak somut adımlar İsveç'teki provokasyonlar nedeniyle geri adımlar var. Ahitnameye baktığımızda PKK/FETÖ gibi örgütlerin, para toplama, insan devşirme ve provokasyonlarını önleyecekti. Önleyebildiler mi? Her gün PKK paçavraları, terör elebaşının posterleriyle eylem yapıyorlar. Sorunlu olan ülkeyle, daha az sorun ülke arasında ayrım yapmak adaletli bir tutum olacak. Türkiye olarak, NATO bir karar alırsa ülkeleri ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Finlanya için İsveç'e göre daha farklı bir değerlendirme olabilir' diyor. Bu tamamen endişelendirmelerimizin karşılanmasıyla ilgili bir tutumdur." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN İSVEÇ VE FİNLANDİYA İÇİN NE DEMİŞTİ
Başkan Erdoğan, NATO Üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'e sert çıkarken aynı durumdaki Finlandiya'yı da uyardı.
Bilecik'te gençlerle buluşan Erdoğan, "Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir? e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı | 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
- Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2023 DSİ 1273 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Sipahi dizisi bitti mi, neden bitti? Sipahi dizisi final mi yaptı? SİPAHİ SON BÖLÜM İZLE!
- Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? BJK- Karagümrük maçı MUHTEMEL 11'LER!
- Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil süresi uzatıldı mı? 2023 MEB ilkokul, ortaokul, lise yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
- Yalı Çapkını 20.BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: Ferit'ten Seyran'a büyük atak...
- BUGÜN SON! Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Diyanet son açıklamalar!
- 90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM: 2023 taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Kimleri kapsıyor?
- TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-Devlet BAŞVURU FORMU!
- Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!