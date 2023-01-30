ABD eski Başkanı Donald Trump'tan "2024'te yeniden başkan olacağım" sözleri

BIDEN VE FBI'A YÜKLENDİ

Trump, başkan olduğu dönemde hayata geçirdikleri politikalardan örnekler vererek, mevcut Başkan Joe Biden'ın sınır, ekonomi ve sosyal politikalarını eleştirdi.

"2024 seçimleri ülkemizi kurtarmak için tek şansımız." diyen Trump, ABD'nin sol ideolojiye, derin devlet, medya ve Çin'e karşı koyabilen bir lidere ihtiyacı olduğu görüşünü savundu.

Trump, "Sınırlara ve adil ve özgür seçimlere ihtiyacımız var. Bu ikisine sahip değilseniz, bir ülkeniz de yoktur. En önemlisi, (ABD Başkanı) Joe Biden'ın yarattığı her krizi ve felaketi tersine çevireceğiz." şeklinde konuştu.