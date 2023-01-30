30 Ocak 2023, Pazartesi
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Boris Johnson'dan tarihi itiraf! Çarpıcı telefon görüşmesinde Putin'den füze sözleri
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından hazırlanan bir belgeselde önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce bir telefon görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Johnson, "Beni bir noktada tehdit etti. 'Boris seni bir füze ile incitmek istemiyorum. Bu sadece bir dakika sürer' dedi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...