İsrail’den insanlık dışı uygulama! Filistinlilere elektrikli sandalyede idam cezası

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNİ YIKILMASI TALİMATI

Filistinli faillerin mahallelerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesini ve kapı kapı dolaşarak silahların toplanmasını istediğini dile getiren Ben-Gvir, silah taşıyan herkesi tespit etmek ve gözaltına almak için sosyal ağların taranması talimatı verdiğini ifade etti.

Ben-Gvir'in dün Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 14 evin yıkılması talimatı verdiği bildirilmişti.