Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada en çok takip edilen dünya liderleri arasında
İtalya'da dijital verileri analiz eden bir vakfın araştırmasına göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada en çok takip edilen liderler arasında yer aldı.
İtalyan ANSA ajansının, İtalya Dijital Vakfının "dijital gözlem" raporuna dayandırdığı haberine göre, Facebook, Instagram ve Twitter baz alınarak yapılan araştırmada 24 devlet veya hükümet başkanının sosyal medya hesapları analiz edildi.
Bu araştırmaya göre, sosyal medyada en çok takip edilen dünya liderleri; ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 40 MİLYONUN ÜZERİNDEKİ TAKİPÇİ
Dijital Gözlemevi Vakfı yetkililerinden Sandro Giorgetti, yaptığı açıklamada, "Liderlerin en çok kullandığı üç sosyal medya platformu göz önünde bulundurulduğunda, takipçi sayısı açısından Biden'ın 66 milyondan fazla takipçiyle öne çıktığını, ardından 40 milyonun üzerindeki takipçiyle Başkan Erdoğan'ın ve 27 milyonun üzerindeki takipçiyle de Zelenskiy'nin geldiğini görüyoruz. Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın neden olduğu kamuoyu ilgisi sebebiyle diğer iki lidere göre daha fazla uluslararası takipçiye sahip." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'nin sadık takipçilerinin olduğunu ve her yayınladıkları içerikle ayrı bir hayran kitlesi oluşturduklarını belirten Giorgetti, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da sosyal medyada en çok içerik yayınlayan ve en aktif devlet başkanlarından olduğunu kaydetti.
Bu isimleri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin takip ettiği aktarıldı.
Vakfın başkanı Francesco Di Costanzo da yeni araştırmalarının, başlıca sosyal medya platformlarının özverili ve dikkatli şekilde yönetilmesinin, ulusal ve uluslararası düzeyde hem kazanan bir strateji için hem de vatandaşlarla doğrudan iletişimde başarının önemine işaret ettiğini aktardı.
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