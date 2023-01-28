Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada en çok takip edilen dünya liderleri arasında

Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'nin sadık takipçilerinin olduğunu ve her yayınladıkları içerikle ayrı bir hayran kitlesi oluşturduklarını belirten Giorgetti, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da sosyal medyada en çok içerik yayınlayan ve en aktif devlet başkanlarından olduğunu kaydetti.

Bu isimleri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin takip ettiği aktarıldı.

Vakfın başkanı Francesco Di Costanzo da yeni araştırmalarının, başlıca sosyal medya platformlarının özverili ve dikkatli şekilde yönetilmesinin, ulusal ve uluslararası düzeyde hem kazanan bir strateji için hem de vatandaşlarla doğrudan iletişimde başarının önemine işaret ettiğini aktardı.