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Twitter'dan sonra sıra Facebook ve Instagram'da! Trump geri geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Twitter’dan sonra sıra Facebook ve Instagram’da! Trump geri geliyor

Son dakika haberleri... Facebook’un sahibi teknoloji şirketi Meta, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Facebook ve Instagram hesaplarını tekrar aktif hale getireceğini açıkladı.

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