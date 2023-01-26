İngilizleri 'çip' krizi vurdu: Otomobil üretimi son 66 yılın dibini gördü
İngiltere’de üretilen otomobil sayısının geçen yıl yüzde 9,8 azaldığı bildirildi. Geçen yıl otomotiv sektörünü vuran küresel çip krizi nedeniyle ülkede otomobil üretiminin 1956 yılından bu yana en zayıf performansını gösterdiği belirtildi.
İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede üretilen otomobil sayısının geçen yılı yüzde 9,8 azalarak 775 bin 14'e gerilediği kaydedildi.
SON 66 YILIN EN DÜŞÜĞÜ
Açıklamada, geçen yıl otomotiv sektörünü vuran küresel çip krizi nedeniyle ülkede otomobil üretiminin 1956 yılından bu yana en zayıf performansını gösterdiği belirtildi.
ÇİP TEDARİKİ ANA ETKEN
SMTT açıklamasında, geçen yıl yeni tip koranavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle ağırlıklı olarak elektrikli otomobil üretiminde kullanılan ve Çin'de üretilen yarı iletken çiplerin tedarikinin uzun süre sağlamadığı, İngiltere'de de bunun yansıması olarak otomobil üretiminin olumsuz yönde etkilendiği kaydedildi.
Açıklamada, ülkede 2001'de 1,3 milyon seviyesinde olan yıllık otomobil üretiminin, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararının alındığı 2016 yılında yapılan referandumdan bu yana düzenli olarak azaldığı kaydedildi.
"DIŞ YATIRIMLARI ÇEKME" VURGUSU
SMMT açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen MMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "(Otomotiv sektöründe ülke olarak) Dış yatırımları çekecek bir dizi önlemimiz olduğundan emin olmalıyız." ifadesine yer verildi.
İngiliz hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "İngiltere'nin otomotiv üretimi için dünyanın en iyi yerlerinden biri olarak kalmasını sağlamaya kararlıyız." değerlendirmesine bulunuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Regaib Kandili kaç rekat namaz kılınır? Regaib Kandil namazı ne zaman, saat kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri...
- REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...
- Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili tesbihleri ve faziletleri...
- Gelinim Mutfakta final mi, bitiyor mu? Gelinim Mutfakta ara final ne zaman? BÜYÜK ÖDÜL ne olacak?
- Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...
- Cihan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden?
- Dersler Şubat'ın kaçında başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB 2. DÖNEM TATİL TAKVİMİ
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı!
- EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...
- Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta 26 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Strep Virüsü nedir? Belirtileri neler, nasıl geçer? Strep A tedavisi var mı? Öldürür mü? Risk grubunda kimler var?