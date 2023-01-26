İngilizleri ’çip’ krizi vurdu: Otomobil üretimi son 66 yılın dibini gördü

ÇİP TEDARİKİ ANA ETKEN

SMTT açıklamasında, geçen yıl yeni tip koranavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle ağırlıklı olarak elektrikli otomobil üretiminde kullanılan ve Çin'de üretilen yarı iletken çiplerin tedarikinin uzun süre sağlamadığı, İngiltere'de de bunun yansıması olarak otomobil üretiminin olumsuz yönde etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede 2001'de 1,3 milyon seviyesinde olan yıllık otomobil üretiminin, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararının alındığı 2016 yılında yapılan referandumdan bu yana düzenli olarak azaldığı kaydedildi.