Volkswagen Toyota Citroen otomobillere öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaştı kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde klasik otomobil meraklısı Hilmi Gürbüz Özdemir, benzer tutkulara sahip 2 arkadaşıyla hurdalıklardan topladığı araçları restorasyon ve tamirden geçiriyor. Özdemir, "1959 model bir arabayla 11 ülke gezdik. Farklı arabalarla önümüzdeki yaz yeni yurt dışı gezileri planlıyoruz." dedi. Elden geçen otomobillerin bazılarını meraklılarına satarak kazandıkları parayı yeni projelere harcayan genç girişimciler, satmaya kıyamadıkları 1958, 1963, 1971, 1973 ve 1997 model Volkswagen Beetle, 1959 model Citroen 2CV, 1966 model Volkswagen T1, 1984 model Toyota HJ47 Land Cruiser, 2003 model Land Rover Defender model araçlardan ise bir koleksiyon oluşturdu. İşte efsane otomobillerden fotoğraflar…

AA Giriş Tarihi: 08.01.2023 20:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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