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Volkswagen Toyota Citroen otomobillere öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaştı kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde klasik otomobil meraklısı Hilmi Gürbüz Özdemir, benzer tutkulara sahip 2 arkadaşıyla hurdalıklardan topladığı araçları restorasyon ve tamirden geçiriyor. Özdemir, "1959 model bir arabayla 11 ülke gezdik. Farklı arabalarla önümüzdeki yaz yeni yurt dışı gezileri planlıyoruz." dedi. Elden geçen otomobillerin bazılarını meraklılarına satarak kazandıkları parayı yeni projelere harcayan genç girişimciler, satmaya kıyamadıkları 1958, 1963, 1971, 1973 ve 1997 model Volkswagen Beetle, 1959 model Citroen 2CV, 1966 model Volkswagen T1, 1984 model Toyota HJ47 Land Cruiser, 2003 model Land Rover Defender model araçlardan ise bir koleksiyon oluşturdu. İşte efsane otomobillerden fotoğraflar…

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Giriş Tarihi: 08.01.2023 20:54
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Volkswagen Toyota Citroen otomobillere öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaştı kaldı

Tekstil sektöründe çalışan 30 yaşındaki Hilmi Gürbüz Özdemir, babasının klasik otomobillere tutkusundan etkilenerek kendisi de merak sardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Volkswagen Toyota Citroen otomobillere öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaştı kaldı

2012 yılında İstanbul'da üniversite okuduğu dönemde ilk klasik otomobili olan 1967 model Volkswagen Beetle alan Özdemir, sonrasında arkadaşları Ümit Koyuncuoğlu ve Yunus Ulusoy'u da bu meraka ortak etti.

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Volkswagen Toyota Citroen otomobillere öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaştı kaldı

Denizli'de 2015 yılında bir garaj kiralayarak bu tutkuyu işe dönüştüren 3 arkadaş, hurdalıklardan topladıkları arabaların tamir ve restorasyonlarını yapmaya başladı.

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Volkswagen Toyota Citroen otomobillere öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaştı kaldı

Takip ettikleri modellerden otomobilleri aldıktan sonra garaja getiren ve tüm parçalarını sökerek restore etmeye başlayan Özdemir ve arkadaşlarına, çok sayıda oto tamir ustası da destek sağladı.

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Volkswagen Toyota Citroen otomobillere öyle bir şey yaptı ki! Görenler şaştı kaldı

Bulunamayan parçaları kendi imkanlarıyla üreten Özdemir, Koyuncuoğlu ve Ulusoy, 25'e yakın otomobile ikinci şansı verdi.