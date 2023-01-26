ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filistin’e gidecek

KUDÜS VE RAMALLAH'A GİDECEK

Price, Blinken'ın 30-31 Ocak'ta Kudüs ve Ramallah'a gideceğini ve İsrail'de, İran tehdidine karşı ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik bağlılığını görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve diğer üst düzey liderlerle bir araya geleceğini bildirdi.

MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Blinken'ın, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve üst düzey Filistinli yetkililer ile İsrail-Filistin ilişkilerini ve iki devletli bir çözümün önemini, siyasi reformları ve ABD-Filistin ilişkilerini görüşeceğini belirten Price şunları kaydetti:

"Bakan, hem İsrailli hem de Filistinli liderlerle birlikte, çok sayıda masum cana mal olan şiddet döngüsüne son vermek ve gerilimi azaltmak üzere tarafların acil adımlar atması gerektiğinin altını çizecek. Ayrıca Kudüs'teki Harem-i Şerif'in tarihi statükosunun korunması konusunun hem söz hem eylemle vurgulanmasının önemini de görüşecek."

Price, Blinken'ın her üç durakta da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geleceğini ifade etti.