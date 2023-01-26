ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filistin'e gidecek
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere bir dizi bölgesel ve ikili konuyu görüşmek üzere Mısır, İsrail ve Filistin'e gidecek. Blinken'ın 30-31 Ocak'ta Kudüs ve Ramallah'a gideceğini ve İsrail'de, İran tehdidine karşı ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik bağlılığını görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve diğer üst düzey liderlerle bir araya geleceğini bildirildi.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın 29-31 Ocak tarihlerinde Mısır, İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceğini açıkladı.
Price, Bakan Blinken'ın Rusya-Ukrayna savaşı, İran tehdidi, İsrail-Filistin ilişkileri ve iki devletli çözümün yanı sıra küresel ve bölgesel konularda Mısırlı, İsrailli ve Filistinli yetkililerle görüşeceğini duyurdu.
MISIR'DA GÜNDEM: BARIŞ VE GÜVENLİK
Blinken'ın, Kahire'de ABD-Mısır stratejik ortaklığını, bölgede barış ve güvenliği geliştirmek üzere Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşeceğini kaydeden Price, ayrıca Libya'daki seçimler ve Sudan'daki siyasi sürece destek konularının da ele alınacağını belirtti.
KUDÜS VE RAMALLAH'A GİDECEK
Price, Blinken'ın 30-31 Ocak'ta Kudüs ve Ramallah'a gideceğini ve İsrail'de, İran tehdidine karşı ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik bağlılığını görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve diğer üst düzey liderlerle bir araya geleceğini bildirdi.
MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞECEK
Bakan Blinken'ın, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve üst düzey Filistinli yetkililer ile İsrail-Filistin ilişkilerini ve iki devletli bir çözümün önemini, siyasi reformları ve ABD-Filistin ilişkilerini görüşeceğini belirten Price şunları kaydetti:
"Bakan, hem İsrailli hem de Filistinli liderlerle birlikte, çok sayıda masum cana mal olan şiddet döngüsüne son vermek ve gerilimi azaltmak üzere tarafların acil adımlar atması gerektiğinin altını çizecek. Ayrıca Kudüs'teki Harem-i Şerif'in tarihi statükosunun korunması konusunun hem söz hem eylemle vurgulanmasının önemini de görüşecek."
Price, Blinken'ın her üç durakta da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geleceğini ifade etti.
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