ABD Rus Wagner’i "uluslararası suç örgütü" ilan etti
ABD, Rus paralı asker şirketi Wagner’i resmi olarak "uluslararası suç örgütü" olarak ilan etti.
ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşma kapasitesini azaltmak amacıyla, yeni yaptırımlar uygulandığı duyuruldu.
Bakanlık, Rus paralı asker şirketi Wagner'i resmen uluslararası suç örgütü olarak ilan edildiğini aktararak, Wagner'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşını desteklediğine ve dünya çapında Rusya destekli muharebe operasyonlarına katıldığına dikkat çekti. Putin'in Ukrayna'daki savaşı sürdürmek için Wagner'e güvendiğini ifade eden bakanlık, Wagner'in ayrıca Afrika'daki ülkelere müdahale ettiğini, istikrarsızlaştırdığını, yaygın insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğini ve ülkelerin doğal kaynakları gasp ettiğini açıkladı.
Bakanlık, aralarında Wagner ve Wagner'in Başkanı Yevgeniy Prigozhin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi ve 12 kuruluşa yaptırım uygulandığı belirtti.
Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, Wagner'e yönelik genişletilmiş yaptırımlar ile Rus ordusuna yardım eden şirketlere yönelik yeni yaptırımların Putin'in savaş makinesini silahlandırma ve donatma yeteneğini daha da engelleyeceğini vurguladı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 9 KİŞİ VE 14 KURULUŞA YAPTIRIM
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Wagner ve Wagner'in Başkanı Yevgeniy Prigozhin ile bağlantılı 5 kuruluş ve 1 kişiye yaptırım uygulandığı ifade edilerek, söz konusu yaptırımlara ek olarak Rus mahkumların Wagner Grubuna alınmasını kolaylaştırdığı için 3 Rus cezaevi yetkilisi ve Rus Oligark Vladimir Potanin ile bağlantılı 1 kişi ve 4 kuruluşunda aralarında bulunduğu toplam 9 kişi ve 14 kuruluşa daha yaptırım uygulandığı duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Rus ordusu mensubu 531 kişiye de vize kısıtlaması getirildiğini açıkladı.
Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar arasında, Putin'e yakın isimler, havacılık, uzay, silah, güvenlik ve savunma şirketleri yer alıyor.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya'nın dünya çapındaki saldırganlığına ve diğer istikrarsızlaştırıcı davranışlarına karşı koymada kararlıdır. Bugünün atamaları, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı girdiği saldırganlık savaşında, akıl almaz ölüm ve yıkıma neden olan savaş makinesini silahlandırma kabiliyetini daha da engelleyecek" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Al Sancak dizisi 2.BÖLÜM İZLE! TRT 1 Al Sancak yeni bölüm FULL izle! Al Sancak SON BÖLÜM...
- Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? Konya Şivlilik geleneği kutlama etkinlikleri neler?
- 25 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi program birinci oldu? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Survivor...
- Regaib Kandili kaç rekat namaz kılınır? Regaib Kandil namazı ne zaman, saat kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri...
- REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...
- Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili tesbihleri ve faziletleri...
- Gelinim Mutfakta final mi, bitiyor mu? Gelinim Mutfakta ara final ne zaman? BÜYÜK ÖDÜL ne olacak?
- Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...
- Cihan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden?
- Dersler Şubat'ın kaçında başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB 2. DÖNEM TATİL TAKVİMİ
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı!
- EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...