ABD Rus Wagner’i "uluslararası suç örgütü" ilan etti

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 9 KİŞİ VE 14 KURULUŞA YAPTIRIM

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Wagner ve Wagner'in Başkanı Yevgeniy Prigozhin ile bağlantılı 5 kuruluş ve 1 kişiye yaptırım uygulandığı ifade edilerek, söz konusu yaptırımlara ek olarak Rus mahkumların Wagner Grubuna alınmasını kolaylaştırdığı için 3 Rus cezaevi yetkilisi ve Rus Oligark Vladimir Potanin ile bağlantılı 1 kişi ve 4 kuruluşunda aralarında bulunduğu toplam 9 kişi ve 14 kuruluşa daha yaptırım uygulandığı duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Rus ordusu mensubu 531 kişiye de vize kısıtlaması getirildiğini açıkladı.