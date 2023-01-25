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Finlandiya Türkiye'ye uyguladığı 'silah ambargosunu' kaldırdı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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Finlandiya Türkiye’ye uyguladığı ’silah ambargosunu’ kaldırdı

Finlandiya Savunma Bakanlığı, 2019’dan bu yana Türkiye’ye uygulanan “askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığını duyurup, silah satışı için lisans verildiği duyuruldu. Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da Türkiye'ye askeri ihracat için yeni lisansları askıya almıştı. Finlandiya ile birlikte Türkiye'nin kapısını NATO için aşındıran İsveç de geçtiğimiz sene eylül ayında askeri ihracat yasağını kaldırmıştı.

Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği şartlardan biri olan silah ambargosunun kaldırılması konusunda, İsveç'in ardından Finlandiya da adım attı.

2019'DAN BU YANA UYGULANAN AMBARGO KALDIRILDI

Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uygulanan "askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığı duyurularak, Türkiye'ye silah satışı için lisans verildiği duyuruldu.

Savunma Bakanlığının Özel Danışmanı Riikka Pitkanen, basına yaptığı açıklamada, ihracat lisansının zırh için kullanılacak çeliğin Türk şirketine satılması ile ilgili olduğunu belirterek, "Ekim 2019'dan bu yana Türkiye'ye ticari ihracat lisansı verilmedi" dedi.

SURİYE'YE OPERASYON SONRASI AMBARGO KARARI ALINMIŞTI

Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da Türkiye'ye askeri ihracat için yeni lisansları askıya almıştı. Geçtiğimiz sene eylül ayında ise İsveç, Türkiye'ye askeri ihracat yasağını kaldırmıştı.

TÜRKİYE NATO KAPISINI KAPATTI

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye ile yürüttüğü müzakereler, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylem ve terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği Türkiye karşıtı protestoların ardından çıkmaza girdi.

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