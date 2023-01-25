Finlandiya Türkiye'ye uyguladığı 'silah ambargosunu' kaldırdı
Finlandiya Savunma Bakanlığı, 2019’dan bu yana Türkiye’ye uygulanan “askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığını duyurup, silah satışı için lisans verildiği duyuruldu. Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da Türkiye'ye askeri ihracat için yeni lisansları askıya almıştı. Finlandiya ile birlikte Türkiye'nin kapısını NATO için aşındıran İsveç de geçtiğimiz sene eylül ayında askeri ihracat yasağını kaldırmıştı.
Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği şartlardan biri olan silah ambargosunun kaldırılması konusunda, İsveç'in ardından Finlandiya da adım attı.
2019'DAN BU YANA UYGULANAN AMBARGO KALDIRILDI
Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uygulanan "askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığı duyurularak, Türkiye'ye silah satışı için lisans verildiği duyuruldu.
Savunma Bakanlığının Özel Danışmanı Riikka Pitkanen, basına yaptığı açıklamada, ihracat lisansının zırh için kullanılacak çeliğin Türk şirketine satılması ile ilgili olduğunu belirterek, "Ekim 2019'dan bu yana Türkiye'ye ticari ihracat lisansı verilmedi" dedi.
SURİYE'YE OPERASYON SONRASI AMBARGO KARARI ALINMIŞTI
Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da Türkiye'ye askeri ihracat için yeni lisansları askıya almıştı. Geçtiğimiz sene eylül ayında ise İsveç, Türkiye'ye askeri ihracat yasağını kaldırmıştı.
TÜRKİYE NATO KAPISINI KAPATTI
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye ile yürüttüğü müzakereler, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylem ve terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği Türkiye karşıtı protestoların ardından çıkmaza girdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur 40.BÖLÜM fragmanı çıktı mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
- 25 Ocak Survivor kim elendi? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım kazandı? TV8 SMS oyu sıralaması ile elenen isim...
- Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ | 2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri!
- Orta gelirliye konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar?
- 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? 2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? BAŞVURU EKRANI!
- Memur ve emekliye ek gösterge + intibak zam vanası AÇILDI! %15,40, ikramiye farkı, ilave 600 puan x 2 bin 463 liralık artış! SSK- Bağ-Kur, polis, öğretmen...
- Son dakika: EYT Meclis'ten geçti mi, yasalaştı mı? EYT ilk maaşlar ne zaman alınacak? 2023 EYT SON DURUM
- Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1680 Sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı!
- Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz'deki deprem Marmara'yı tetikler mi? Uzmanlar yorumladı!
- Survivor Fatih Kılıçaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Fatih'in mesleği ne, hangi işi yapıyor?
- Az önce deprem mi oldu? 25 Ocak en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER!
- Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler var? Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i kim oldu? Hande Ataizi kimdir?