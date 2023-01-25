Finlandiya Türkiye’ye uyguladığı ’silah ambargosunu’ kaldırdı

2019'DAN BU YANA UYGULANAN AMBARGO KALDIRILDI

Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uygulanan "askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığı duyurularak, Türkiye'ye silah satışı için lisans verildiği duyuruldu.

Savunma Bakanlığının Özel Danışmanı Riikka Pitkanen, basına yaptığı açıklamada, ihracat lisansının zırh için kullanılacak çeliğin Türk şirketine satılması ile ilgili olduğunu belirterek, "Ekim 2019'dan bu yana Türkiye'ye ticari ihracat lisansı verilmedi" dedi.