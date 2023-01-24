ABD Başkanı Biden'dan Kongreye 'silahsızlandırma' çağrısı: Yasa tasarısını onaylayın
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan silahlı saldırı eylemlerinin önüne geçilebilmesi için harekete geçti. Biden, saldırı silahlarının teminiyle ilgili kısıtlamalar getiren yasa tasarısını onaylama konusunda Kongre üyelerini harekete geçmeye çağırdı.
ABD Başkanı Biden, yazılı mesajında, California'nın Half Moon Bay bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerini iletti.
Californialıların son dönemde ikinci kez "anlamsız bir silahlı şiddet eylemi" nedeniyle sevdiklerinin yasını tuttuklarına işaret eden Biden, konuyla ilgili İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü ve yerel yöneticiler ve Half Moon Bay'de yaşayanlara federal hükümetin tam desteğinin sağlanması talimatını verdiğini kaydetti.
SİLAH SATIN ALMA YAŞI YÜKSELTİLECEK
Biden, dün milletvekili Dianne Feinstein ile saldırı silahlarını satın alma yaş sınırını 21'e yükselten yasa tasarısını gündeme getirdiklerini hatırlattı.
"ABD'deki silahlı şiddet belasının daha güçlü adımlar atmayı gerektirdiğini" ifade eden Biden, bu kapsamda Kongrenin her iki kanadına da Saldırı Silahları Yasağı yasa tasarısını onaylayarak Amerikalıların güvenliği için adım atmaları çağrısında bulundu.
ABD'de dün California eyaletinin San Mateo ilçesinde iki fidanlıkta düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişi ölmüştü. 21 Ocak'ta da Los Angeles'ın yaklaşık 10 kilometre doğusundaki Monterey Park'ta da Ay takvimine dayalı yeni yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
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