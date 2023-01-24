ABD Başkanı Biden’dan Kongreye ’silahsızlandırma’ çağrısı: Yasa tasarısını onaylayın

SİLAH SATIN ALMA YAŞI YÜKSELTİLECEK

Biden, dün milletvekili Dianne Feinstein ile saldırı silahlarını satın alma yaş sınırını 21'e yükselten yasa tasarısını gündeme getirdiklerini hatırlattı.

"ABD'deki silahlı şiddet belasının daha güçlü adımlar atmayı gerektirdiğini" ifade eden Biden, bu kapsamda Kongrenin her iki kanadına da Saldırı Silahları Yasağı yasa tasarısını onaylayarak Amerikalıların güvenliği için adım atmaları çağrısında bulundu.