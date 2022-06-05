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ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2022
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ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre: Teksas'daki bir ilkokulda yaşanan saldırının şokunu atlatamayan ABD, Pensilvanya'dan gelen haber ile sarsıldı. Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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