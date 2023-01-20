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ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne dron saldırısı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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ABD’nin Suriye’deki El Tanıf üssüne dron saldırısı

Suriye'nin güneyinde ABD askerlerinin konuşlu olduğu El Tanıf üssüne kamikaze dronlarla saldırı düzenlendi. El Tanıf üssü, Suriye-Irak-Ürdün sınırının kesişim noktasında yer alıyor ve ABD askerleri burada muhalif bir grup ile işbirliği yapıyor.

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