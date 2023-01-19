Türkiye ve ABD arasında F-16 görüşmesi ülke basınında geniş yankı uyandırdı

Jewish Insider'a konuşan ABD'deki bir Yahudi temsilci, F-16'lar için onay vermeden önce Türk hükümetinin tavrında bazı değişiklikler görmek istediklerini belirtti skandal ifadeler kullandı: Türkiye'yi "güvenilmez bir NATO müttefiki" olarak niteledi.

Bazı kongre üyelerinin F-16 satışını engellemeye çalıştığına dikkat çeken The Hill gazetesi, Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemesinin bir çözüm olmadığı belirtilen haberde, Türkiye'nin küresel bir aktör olduğu vurgulandı.