Türkiye ve ABD arasında F-16 görüşmesi ülke basınında geniş yankı uyandırdı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD temasları sürerken ülkeden çarpıcı F-16 açıklamaları geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 satışı ve modernizasyonu desteklediği, bu konuda Kongredeki muhataplarıyla çalışmaya devam edecekleri belirtildi. Bu gelişme Yunan ve Yahudi lobilerini harekete geçirdi. İki lobi Türkiye karşıtı hamlelerini hızlandırırken, ABD basınında dikkat çeken bir yorumda bulunuldu. The Hill'de yer alan bir haberde, "Türkiye, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada ABD'nin gücünün sınırlarını kabul etme ihtiyacının iyi bir örneğidir." ifadeleri kullanıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini ve mevcutların modernize edilmesi gerektiğine inandığını aktararak bu konuda Kongredeki muhataplarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bu açıklama Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirirken ABD basınından dikkat çeken bir Türkiye yorumu geldi.
Geçtiğimiz günlerde Biden hükümetinin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu kararını kongreye bildireceğinin haberinin gelmesinin ardından Türk düşmanı senatör küplere binmiş, Türkiye'ye F-16 satışı yapılmasını engellemek için 'yemin' etmişti. Menendez skandal taleplere bulunmuştu.
Başta Menendez olmak üzere Yunan lobisinin Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi için çalışmalar sürerken Jewish Insider sitesinde yer alan habere göre, Amerikan Yahudi Komitesi Menendez'e destek veriyor.
Jewish Insider'a konuşan ABD'deki bir Yahudi temsilci, F-16'lar için onay vermeden önce Türk hükümetinin tavrında bazı değişiklikler görmek istediklerini belirtti skandal ifadeler kullandı: Türkiye'yi "güvenilmez bir NATO müttefiki" olarak niteledi.
Bazı kongre üyelerinin F-16 satışını engellemeye çalıştığına dikkat çeken The Hill gazetesi, Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemesinin bir çözüm olmadığı belirtilen haberde, Türkiye'nin küresel bir aktör olduğu vurgulandı.
Haberde, Ukrayna savaşı, Erdoğan'ın bağımsız reel politikasını keskin bir şekilde açığa çıkardığı belirtilirken Rusya-Ukrayna savaşında izlediği denge politikasına dikkat çekildi. Bir yandan Ukrayna ile güçlü ve ekonomik bağlantıları olan Başkan Erdoğan'ın diğer yandan da tahıl krizinin çmzülmesi konusunda yapıttığı arabulucu rolü hatırlatıldı.
Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesinin bir işe yaramayacağı ifade edilen haberde, Ankara'nın muharip savaşçılar konusunda alternatif kaynaklar bulabileceği de belirtildi.
ABD'NİN GÜCÜNÜN SINIRLARI OLDUĞUNU GÖSTERDİ
"Daha geniş anlamda Türkiye, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada ABD'nin gücünün sınırlarını kabul etme ihtiyacının iyi bir örneğidir." ifadelerinin kullanıldığı haberde, ABD ve Türkiye'nin çıkarlarının yeterince kesiştiği ifade edildi. Türkiye'nin önemli bir bölgesel ve küresel aktör' olduğu vurgulandı. İşbirliği yapılmasının gerekliliğine dikkat çekildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?
- Ayşe Pelin Üner kimdir, hangi bankada çalışıyor? Müşterilerini dolandıran Banka Müdürü tutuklandı mı? Uyuyan hesap nedir? Son durum
- SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi, kaç TL? 2023 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Branş, kadro dağılımı, şartlar...
- Kısmetse Olur 34.bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta?
- ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu
- DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları
- SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C maaşları...
- Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? 5 gün devamsızlık yapan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? İlkokul, ortaokul, lise...
- Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne? Üfürükçü Süleyman kimdir?
- PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...
- AÖF sınav giriş belgesi ÇIKTI ALMA EKRANI! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?