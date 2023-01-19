ABD’de Başkan Biden’a yönelik baskı artıyor! Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler tartışma yarattı

"BİDEN, HAZIRLIKLI OL"

Gözetim Komitesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Amerikan halkının hak ettiği cevapları almak için" çalışacaklarını duyuran Cumhuriyetçiler, bu kapsamda güney sınırındaki problemler, Kovid-19 salgını, Afganistan'dan çekilme ve enerji krizi gibi konuların yanı sıra Biden ailesinin ticari faaliyetlerini soruşturacaklarını bildirdi.

Diğer taraftan Greene, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda, atandığı komitelerden bir diğerinin İç Güvenlik Komitesi olduğunu duyurdu. Meclisin "en önemli komitesine" atanmış olmaktan gurur duyduğunu belirten Greene, hükümetin israf, dolandırıcılık, suiistimal ve kötü yönetim gibi faaliyetlerini denetlemeye hazır olduğunu öne sürdü.

"Biden, hazırlıklı ol." diyen Greene, Biden ailesinin faaliyetlerini de soruşturacaklarını belirtti ve göreve başlamak için sabırsızlandığını aktardı.

Bunların yanı sıra öz geçmişiyle ilgili yalanlar söylediği ortaya çıkan George Santos'un da ticaret ve bilim-teknoloji ile ilgili iki komiteye atandığı haberleri basına yansıdı. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de yaptığı açıklamada Santos'un meclisteki komitelerde yer alacağını doğruladı.

Vekil Taylor-Greene, "ırkçı söylemleri" ve "komplo teorilerini yaydığı" gerekçeleriyle 2021 yılında Demokratların liderlikte olduğu Temsilciler Meclisindeki komite görevlerinden alınmıştı.