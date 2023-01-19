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Nepal'de düşen yolcu uçağında can kaybı 72'ye yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Nepal’de düşen yolcu uçağında can kaybı 72’ye yükseldi

Nepal'de 15 Ocak'ta düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı. Arama çalışmalarında 2 ABD vatandaşının cesedine ulaşıldı. Ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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