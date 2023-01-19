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Avrupa'da ekonomik kriz büyüyor! İngiltere'de gıda fiyatları 45 yılın en sert artışını yaşadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Avrupa’da ekonomik kriz büyüyor! İngiltere’de gıda fiyatları 45 yılın en sert artışını yaşadı

Avrupa'yı kasıp kavuran enerji ve gıda krizinde İngiltere'nin Aralık ayı verileri açıklandı. İngiltere’de Aralık 2022`de gıda fiyatlarının yüzde 16,8 son 45 yılın en sert artışını kaydettiği bildirildi. İngiltere'de süt, toz şeker, yumurta ve ekmek fiyatlarında artış tepki çekti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede gıda fiyatları geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 16,8 arttı. Söz konusu oran, 1977 yılının eylül ayından bu yana en sert artış olarak kayda geçti.

ONS verilerine göre, İngiltere'de gıda fiyatlarında aralık ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artış süt, şeker, reçel, bal ve çikolata kalemlerinde kaydedildi.

Ülkede geçen yılın aralık ayında sütün fiyatı yüzde 50, toz şekerin fiyatı yüzde 43, çedar peynir fiyatı yüzde 33, yumurtanın fiyatı yüzde 30, dilimlenmiş 800 gramlık ekmeğin fiyatı ise yüzde 21 yükseldi.

ÜLKEDE ENFLASYON SON 41 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNE YAKIN SEYREDİYOR

İngiltere Merkez Bankası (BoE), en son geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizinin 50 baz puan daha artırarak yüzde 3,50'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

Piyasalar, bankanın enflasyonu frenleyebilmek için 2 Şubat'taki politika toplantısında faiz oranının 50 baz puan daha artırılmasını bekliyor.

İngiltere Merkez Bankası, ülkede enflasyonun bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 10 seviyesinin üzerinde seyretmesini, yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini öngörüyor.

ONS'nin açıkladığı verilere göre, ülkede Aralık 2022'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetmişti. Ülkede TÜFE geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kasım ayı itibarıyla hız keserek yüzde 10,7'ye gerilemişti.

EKONOMİK KRİZ AVRUPA'YI FELÇ ETTİ

İngiltere'de 40 binden fazla demiryolu çalışanı, maaş zammı ve çalışma şartları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 2 günlük grev başlattı. Demiryolu şirketi Network Rail'in sendikanın maaş zammı oranını reddetmesinin ardından başlayan grev, boyunca tren seferlerinin yalnızca yüzde 20'si yapılabilecek.

Grev boyunca trenler yerel saatle 07.30'dan 18.30'a kadar çalışacak. İskoçya ve Galler de dahil olmak üzere ülkenin birçok yerinde tren seferleri yapılmayacak.

Öte yandan İngiltere'de Ulusal Sağlık Sisteminde (NHS) kilit öneme sahip hemşireler, çok sayıda sektörün artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında makul bir maaş artışı talebiyle başlattığı grev dalgasına katılmaya hazırlanıyor.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık'ta iki günlük toplu greve gidecek. 10 binden fazla ambulans personeli ve acil servis çalışanı da 21 ve 28 Aralık'ta greve gidecek.

BELÇİKA'DA KAMU GREVDE
Belçika'da kamu çalışanları, enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı ücretlerinin iyileştirilmediği gerekçesiyle bir günlük greve gidecek. Ülke genelinde 16 Aralık'ta yapılacak greve eğitim, sağlık, ulaştırma gibi sektörlerden çalışanların katılması bekleniyor.İşçi sendikaları, grev çağrısında tüm çalışanların eyleme katılmasının mümkün olmayabileceğini duyurdu. İşçi sendikaları enerji fiyatlarının ucuzlatılması ve alım gücü düşen çalışanlara mali yardım yapılması talebiyle daha önce de grevler düzenlemişti.

KASAPLAR SOKAKTA
Enerji krizi nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da bir ilk yaşandı. Kasaplar ilk kez gösteri düzenledi. Kasap sektörü açısından bir ilk olma özelliğini taşıyan gösteriler kapsamında esnaf bakanlığa yürüdü.

Enerji fiyatlarının indirilmesini talep eden kasaplar, aksi halde greve gitme tehdidinde bulundu. Elektrik faturalarının geçtiğimiz yıla göre çok fazla arttığını ve kepenk kapatmakla karşı karşıya kaldıklarını belirten protestocular, hükümetten sektöre güçlü destek vermesini talep etti.

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