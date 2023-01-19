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Ermenistan'ın 15 askeri çıkan yangında can verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Ermenistan’ın 15 askeri çıkan yangında can verdi

Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü, 3 asker yaralandı. Bakanlık konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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