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Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komitesi 7 ay aradan sonra ilk kez toplandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Libya’da 5+5 Ortak Askeri Komitesi 7 ay aradan sonra ilk kez toplandı

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ordu ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden oluşan 5+5 Ortak Askeri Komitesi, ateşkes dahil pek çok konuyu görüştü.

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