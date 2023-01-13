Almanya’da Türkçe düşmanlığına tepki! Anayasa bile bu ırkçılığa karşı çıktı | Okullar için skandal yasaklama

TELEVİZYONDA ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'in katıldığı bir televizyon programında söyledikleri de tartışma konusu oldu.

Yılbaşı gecesi polislere ve itfaiyeye havai fişek atan gençlerin öğretmenlerini otorite olarak kabul etmediklerini, özellikle kadın öğretmenlerini dikkate almadıklarını belirten Merz, 'Ve (öğretmenler) sonra bu çocukları düzene çağırmak istiyorlar ve sonuç olarak babalar okullara gelip, bunu yapmalarını yasaklıyorlar. Özellikle de kadın öğretmenlerin, oğullarını, 'küçük paşa'larını biraz azarlamasını engelliyorlar" dedi.

(Almanya'da 'paşa' yakıştırması, halk arasında, kendilerine bir kadın tarafından hizmet edilmesine doğal olarak izin veren erkekleri tanımlamak için kullanılıyor.) "Bunlar çoğunlukla Arap coğrafyasından gelen, Almanya'daki kurallara uymaya hazır olmayan ve bu duruma meydan okumaktan hoşlanan gençler" diyen Merz, bu çocukların zor bir çocukluk geçirdikleri ya da Almanya'da zor zamanlar geçirdikleri, yeterince ilgi görmedikleri gibi bahaneleri kabul etmeyeceğini söyledi. Merz, "Bu ülkede herkesin bir şansı var. Ve açıkça söylemek gerekir ki, buna uymayan hiç kimsenin bu ülkede yeri yoktur' diye konuştu.

CDU kanadından gelen bu çıkışa tepki yağdı. Baden-Württemberg Eyalet Parlamentosu Başkanı Muhterem Aras teklifin yasa dışı olduğunun altını çizdi.

Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey ise bu tarz hamlelerin ırkçı öfkeyi körüklediğini belirtti.