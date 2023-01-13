Güney Kore'den tarihi çıkış! İlk kez nükleer silah mesajı verdiler
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin artması halinde, Güney Kore'nin "kendi nükleer silahlarını edinebileceğini" söyledi.
Güney Kore dışişleri ve savunma yetkilileriyle bir araya gelen Yoon, "Artık Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi sadece Güney Kore'ye bir tehdit değil ya da ABD'nin Güney Kore'yi koruması meselesi değil. Güney Kore, Japonya ve ABD için sözde ortak ilgi alanı haline geldi." dedi.
Ülkesinin, ileri teknolojisinin, nükleer silah geliştirilmesinde kullanılabileceğini savunan Yoon, "Ancak eğer sorun daha da ciddileşirse, kendi nükleer silahlarımızı elde edebiliriz ve Güney Kore'ye taktik nükleer silahlar konuşlandırabiliriz. Böyle bir durum çok uzun sürmez." ifadesini kullandı.
"Her zaman gerçekçi olarak, mümkün yolları tercih etmek önemli" diyen Yoon, Kuzey Kore tehditlerine karşı genişletilmiş caydırıcılığı güçlendirme çabalarına dikkati çekti. Yoon'un "nükleer silah" beyanı, 2022'de üstlendiği Devlet Başkanlığı görevi sonrası bir ilk olarak kayda geçti.
BAŞKANLIK OFİSİ YETKİLİSİ "AÇIKLIK GETİRDİ"
Güney Kore Devlet Başkanlık Ofisi yetkilisi yaptığı açıklamada, Yoon'un "Güney Kore'nin nükleer silah edinme" açıklamalarının, "Kuzey Kore tehdidine karşı ulusun savunulması konusunda kesin taahhüdü vurguladığını" aktardı.
Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda "her zaman en kötü senaryonun" dikkate alınması gerektiğini kaydeden söz konusu yetkili, "(Yoon'un) Yorumların en önemli kısmı, şu anda gerçekçi bir önlem olarak, Güney Kore ile ABD arasındaki güvenlik ittifakı içinde genişletilmiş caydırıcılığı etkili bir şekilde güçlendirmenin önemli olduğuydu." diye konuştu.
"NÜKLEER İHTİRAS"
Yoon, Associated Press ajansına verdiği röportajda, Kuzey Kore'nin füze denemeleri, artan nükleer ihtirası ve diğer provokatif eylemlerinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydederek, bu tehdidin, tehlikeli bir yanlış hesaplamaya yol açabilecek ve daha geniş bir çatışmayı ateşleyebilecek nitelikte olduğuna işaret etmişti.
Kuzey Kore ile aralarındaki müzakereleri ele alan Yoon, "siyasi olarak suistimal edilen" görüşmelerde Pyongyang yönetiminin nükleer programının ortadan kaldırılmasında başarısız olunduğunu ve Kuzey Kore'nin ülkesiyle tüm iletişim kanallarını kestiğini söylemişti.
Ülkenin Chosun Ilbo gazetesine ay başında verdiği demeçte kullandığı "ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu." ifadeleri sorulan Yoon, tatbikat planının, masa üstü tatbikatlar ve bilgisayar simülasyonu içerdiğini ve konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü bildirmişti.
37 DENEMEDE 90'I AŞKIN FÜZE
Japon Resmi Kyodo ajansı, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore'nin 2022 yılında 37 kez füze denemesi gerçekleştirdiğini ve bu sayının yıllık rekor olduğunu duyurmuştu. Pyongyang yönetiminin, farklı menzil ve tiplerde yıl boyu toplamda 90'ı aşkın füze fırlattığı tahmin ediliyor.
ABD merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace'de güvenlik uzmanı olan Ankit Panda, "2022'de Kuzey'in füze testleri için artık 'deneme' kelimesinin uygun olmadığını" söylemişti.
Panda, "(Bu) Kim Jong-un'un, bir çatışmanın başında gerekirse nükleer kapasiteleri kullanmak konusunda son derece ciddi olduğuna işaret ediyor. Kuzey Kore, kelimenin tam anlamıyla büyük ölçekli füze gücü operatörüne dönüşüyor." demişti.
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