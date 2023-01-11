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Son dakika! Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Son dakika! Fransa’nın başkenti Paris’te bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Son dakika haberleri... Fransa'nın başkenti Paris'te tren istasyonunda bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralılar olduğu belirtildi. Öte yandan bir süre kesintiye uğrayan tren seferleri yeniden başladı.

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