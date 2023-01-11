Kış ayında Türkiye'ye gelince İngiltere karıştı! Matt Hancock'tan İstanbul'a dikkat çeken ziyaret
Türkiye'de görüntülenen İngiltere'nin eski sağlık bakanı Matt Hancock, ülkesinde karışıklığa neden oldu. Saç ekimi ya da dişlerini yaptırmak için İstanbul'a geldiği düşünülen Hancock, konu hakkında açıklamada bulundu.
İngiliz medyasında gündem eski sağlık bakanı Matt Hancock, Türkiye'de kameralara takılan Hancock'un görüntüleri ülkede olay oldu.
İstanbul'da bir pazarda alışveriş yaparken görüntülenen Hancock'un Türkiye'ye gelme sebebinin, saç ekimi ya da diş tedavisi olabileceği iddiası ortalığı karıştırdı.
İngiltere medyası, kış mevsiminde Hancock'un İstanbul'a seyahat amacının tatil olamayacağı nedeniyle ihtimaller sıraladı.
Hancock sessizliğini bozdu. Kendisini bir gazetecinin aradığını belirten Hancock, "Az önce ofise döndüğümde bir gazeteci aradı ve hafta sonu İstanbul'a saç ekimi ve diş kaplama yaptırmaya gidip gitmediğimi sordu."
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