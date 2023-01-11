İngiltere ile Japonya'dan savunma anlaşması
İngiltere ile Japonya, birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırılmasına izin veren savunma anlaşmasına imza attı. İngiltere'den yapılan açıklamada "Japonya ile aramızda 100 yıldan uzun süredir yapılan en önemli savunma anlaşması" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu iş birliğinin, "İngiltere ile Japonya arasında 100 yıldan uzun süredir yapılan en önemli savunma anlaşması" olduğu vurgulanarak, "İngiltere, Japonya ile Karşılıklı Erişim Anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olacak." ifadesine yer verildi.
Anlaşmanın, yıllarca süren müzakereler, savunma ve güvenlik işbirliğini hızlandıracağına değinilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın, İngiltere ile Japonya'nın birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.
Ayrıca, açıklamada, anlaşmanın, İngiltere'nin, Hint-Pasifik bölgesinin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik "sarsılmaz taahhüdünü" de güçlendireceğinin altı çizildi.
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