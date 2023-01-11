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İngiltere ile Japonya'dan savunma anlaşması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2023
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İngiltere ile Japonya’dan savunma anlaşması

İngiltere ile Japonya, birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırılmasına izin veren savunma anlaşmasına imza attı. İngiltere'den yapılan açıklamada "Japonya ile aramızda 100 yıldan uzun süredir yapılan en önemli savunma anlaşması" ifadelerine yer verildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, iki ülke arasında savunma anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iş birliğinin, "İngiltere ile Japonya arasında 100 yıldan uzun süredir yapılan en önemli savunma anlaşması" olduğu vurgulanarak, "İngiltere, Japonya ile Karşılıklı Erişim Anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olacak." ifadesine yer verildi.

Anlaşmanın, yıllarca süren müzakereler, savunma ve güvenlik işbirliğini hızlandıracağına değinilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın, İngiltere ile Japonya'nın birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada, anlaşmanın, İngiltere'nin, Hint-Pasifik bölgesinin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik "sarsılmaz taahhüdünü" de güçlendireceğinin altı çizildi.

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