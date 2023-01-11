İngiltere ile Japonya’dan savunma anlaşması

Açıklamada, söz konusu iş birliğinin, "İngiltere ile Japonya arasında 100 yıldan uzun süredir yapılan en önemli savunma anlaşması" olduğu vurgulanarak, "İngiltere, Japonya ile Karşılıklı Erişim Anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olacak." ifadesine yer verildi.