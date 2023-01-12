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Beyaz Saray üç maymuna oynuyor! Gizli belge skandalında yeni perde...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Beyaz Saray üç maymuna oynuyor! Gizli belge skandalında yeni perde...

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisinde bulunan gizli belgelerle ilgili henüz duyurulacak bir bilginin olmadığını söyledi. Jean-Pierre'in düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin net yanıtlar vermeyince gazetecilerle arasında küçük gerginlikler yaşandı. İşte detaylar...

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisinde "gizli belgeler" bulunmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, henüz konuyla ilgili duyuracak başka bir bilginin olmadığını söyledi.

DEVLETE AİT GİZLİ BELGELER

Jean-Pierre'in, günlük basın toplantısında, Biden'ın Washington'daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki ofisinde 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait "gizli belgeler" bulunmasına ilişkin sorulara verdiği yanıtlar, gazetecileri tatmin etmedi.

BIDEN'IN OFİSLERİNE GİZLİ BELGELER GÖTÜRÜLMÜŞ OLUNABİLİR

Biden'ın kişisel ofisinde 2 Kasım 2022'de bulunan gizli belgelerden kamuoyunun neden yeni haberdar edildiğine, bunun ara seçimlerle bir ilgisi olup olmadığına ve Başkan Biden'ın başka ofislerine de "gizli belgeler" götürmüş olabileceğine dair gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında Sözcü Jean-Pierre ile gazeteciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

"BELGELERİN İÇERİDİĞİNDEN HABERİMİZ YOK"

Jean-Pierre, konuyla ilgili sürecin devam ettiğini vurgulayarak, Adalet Bakanlığının incelemesinin sürdüğünü söyledi. Biden'ın, dün açıkladığı gibi, belgelerin içeriğinden haberdar olmadığını söyleyen Jean-Pierre, bu hususta Başkanın açıklamaları üzerine paylaşacak başka bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

"BAŞKANIN DEDİKLERİNİN ÖTESİNE GEÇMEYECEĞİM"

Biden'ın ofisinde gizli belgeler bulunmasına şaşırdığını açıklamasıyla ilgili bir gazetecinin "Başkan belgeleri ofise kendi getirmediğini mi söylüyor?" sorusunu Jean-Pierre, "Başkanın dediklerinin ötesine geçmeyeceğim." diyerek yanıtsız bıraktı.

BİRİ NASIL BU KADAR BU KADAR SORUMSUZ OLABİLİR Mİ?

Diğer taraftan başka bir gazetecinin, eski Başkan Donald Trump'ın evinde bulunan gizli belgelerle ilgili Biden'ın "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir ki?" şeklindeki yorumunu yöneltmesi üzerine Jean-Pierre, Biden'ın konuyu gerçekten ciddiye aldığının altını çizdi.

Jean-Pierre ayrıca Biden'ın bugün, cildindeki bir lezyondan ötürü cerrahi operasyon geçiren eşi Jill Biden'a refakat ettiğini, konuyla ilgili gerekli açıklamaları Jill Biden'ın doktorlarının yapacağını aktardı.

Biden’ın eski ofisinde gizli belgeler bulundu

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