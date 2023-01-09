Ukrayna’dan Rusya’ya yalanlama geldi: Saldırılarda can kaybı yaşanmadı

ONLARIN BÖYLE BİR ŞANSI YOK

Ukrayna'nın haber ajansı Ukrinform'da yer alan habere göre, Cherevaty, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığının Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine düzenlenen Rus saldırıları hakkında yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Rus ordusunun, yüksek hassasiyetli saldırıları gerçekleştirme imkanına sapıp olmadığını savunan Cherevaty şu ifadeleri kullandı:

"Bu bilgi, tüm HIMARS'larımızı yok ettikleri bilgisi kadar doğrudur. Bu, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli saldırı sistemleri ile kalabalık personel merkezlerine, depolarına ve lojistiğine yönelik başarılı eylemlerine yanıt olarak düzenlediği bir bilgi operasyonudur. Onların böyle bir şansı yok."