Fransa’da İslamofobi kaynaklı Müslüman göçünün ülke medyasındaki yankısı sürüyor

"Fransa'da her zaman görünüşümüzle yargılanıyoruz, beyaz birinin sakalı varsa bu moda olduğu içindir ama beyazlar haricindekiler hemen 'İslamcı' olarak damgalanıyor." ifadesini kullanan Amar, Arapça ve Kuran öğreten bir derneğin başkanı olduğu için 2015'te bir kez daha gözaltına alındığını kaydetti.

Amar, bir süreliğine Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadıktan sonra döndüğü 15 Kasım 2015'te gecenin 2'sinde evine polis baskını yapıldığını, bunun, Fransa'yı terk etmeye götüren süreçte bardağı taşıran damla olduğunu dile getirdi.

Artık o noktada İngiltere'ye göç etmeye karar verdiğini söyleyen Amar, Fransa'yı bazen özlese de ülkede hakim olan güvensizlik ortamını özlemediğini söyledi.

Amar, Leicester'e son yıllarda yerleşen belki 2 bine yakın Müslüman Fransız aile olduğunu, Fransa'da gelecek yıllarda daha az İslamofobi olmasını umduklarını ifade etti.