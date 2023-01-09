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Süveyş Kanalı'nda kargo gemisi karaya oturdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Süveyş Kanalı’nda kargo gemisi karaya oturdu

Son dakika haberi...Dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda MV Glory isimli bir kargo gemisi karaya oturdu.

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