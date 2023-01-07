ABD’de kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini silahla kasten vurdu
ABD’de dün 6 yaşındaki bir erkek çocuğun silahla ‘kasten’ bir öğretmeni vurduğu haberi ülke gündemine bomba gibi düştü. Öğretmenin durumunun kritik olduğu belirtilirken olayda başka yaralanan olmadığı vurgulandı. Belediye Başkanı Phillip Jones yaptığı açıklamada, olayın "Newport News için kara bir gün" olduğunu söyledi.
ABD'nin Virginia eyaletinin New Port bölgesinde meydana gelen olayda, Richneck İlköğretim Okulu'nda okuyan 6 yaşında bir erkek çocuğu öğretmenini silahla vurdu.
ÖĞRETMENİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Polis Departmanı şefi Steve Drew düzenlediği basın toplantısında,çocuğun 30 yaşındaki öğretmenini tabancayla kasten vurduğunu ve cuma akşamı polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Polis açıklamasında "Şüphelinin, Richneck İlköğretim Okulu'nda okuyan 6 yaşındaki bir erkek öğrenci olduğu belirlendi. Öğrenci gözaltında. Kurbanın bir öğretmen olduğu belirlendi. Yaralanan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.
SİLAHA NASIL ULAŞTIĞI VE ÖĞRETMENİNİ NEDEN VURDUĞU BİLİNMİYOR
Yetkililerin yaptığı açıklamada olayın öğleden sonra meydana geldiği ve bir kaza olmadığı vurgulandı.6 yaşındaki çocuğun silaha nasıl ulaştığı ve neden öğretmeni vurduğu konusunda detay verilmedi. Olay sonrası öğrencilerin spor salonunda toplandığı ve hepsinin güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldığı öğrenildi.
"KARA BİR GÜN"
Silahlı saldırıdan hemen sonra okulun önünde çekilen fotoğraflarda çocuklar korkmuş ve kafası karışmış görünüyordu, ebeveynler olay yeri bandının yanında duruyor ve düzinelerce polis bölgede devriye geziyordu.
Belediye Başkanı Phillip Jones yaptığı açıklamada, olayın "Newport News için kara bir gün" olduğunu söyledi. Okulun Pazartesi günü kapalı olacağı, öğrencilere ve velilere psikolojik destek verileceği duyuruldu.
"GENÇLERİMİZİ SİLAHLARDAN UZAK TUTALIM"
Newport News Devlet Okulları'nın müfettişi Dr. George Parker aileleri uyararak "gençlerimizin ellerinden silahları uzak tutmalıyız" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;
"Hala şoktayım. Bugün öğrencilerimiz silahların sadece bir eğitim ortamını değil, aynı zamanda bir aileyi, bir topluluğu da bozmak için neler yapabileceğini öğrendiler."
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