ABD’de kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini silahla kasten vurdu

"GENÇLERİMİZİ SİLAHLARDAN UZAK TUTALIM"

Newport News Devlet Okulları'nın müfettişi Dr. George Parker aileleri uyararak "gençlerimizin ellerinden silahları uzak tutmalıyız" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Hala şoktayım. Bugün öğrencilerimiz silahların sadece bir eğitim ortamını değil, aynı zamanda bir aileyi, bir topluluğu da bozmak için neler yapabileceğini öğrendiler."