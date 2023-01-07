El bagajının içinden boa yılanı çıktı! ABD’deki Tampa Uluslararası Havalimanı’nda panik

Sözcü açıklamasında "Uçakta yılan mı? Bu, geçen ay bir seyahat çantasında olan bir boa yılanı olan Bartholomew'in TSA röntgeni. Kadın, yılanın duygusal destek evcil hayvanı olduğunu iddia etti" ifadelerini kullandı.

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