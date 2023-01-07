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El bagajının içinden boa yılanı çıktı! ABD’deki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda panik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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El bagajının içinden boa yılanı çıktı! ABD’deki Tampa Uluslararası Havalimanı’nda panik

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), dün açıklama yaparak Florida eyaletinde Tampa Uluslararası Havalimanı'nda X-ray cihazıyla bir el bavulun içinde 1 metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi, dün açıklama yaparak Florida'nın Tampa Uluslararası Havalimanı'nda ismi açıklanmayan kadın bir yolcunun el bagajında bir metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu.

TSA Sözcüsü Lisa Farbstein olayın 15 Aralık'ta meydana geldiğini belirterek sosyal medyadan X-ray cihazından alınan görseli paylaştı.

Sözcü açıklamasında "Uçakta yılan mı? Bu, geçen ay bir seyahat çantasında olan bir boa yılanı olan Bartholomew'in TSA röntgeni. Kadın, yılanın duygusal destek evcil hayvanı olduğunu iddia etti" ifadelerini kullandı.

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