Yunanistan cani kocayı konuşuyor! Bebeklerinin yanında eşini öldürmüştü | Uyuşturucu kaçakçılığı iddiası

Raporun devamında, "Çocuğunun annesinin kaybı ile ne kadar acı çekeceğini düşünmeden karısını öldürdü, dolayısıyla bu empati eksikliği çocuğu da ilgilendiriyor. Bebeğini düşünmeyen bir adam görüyoruz. Bütün bunlar psikopatik kişiliğe katkıda bulunuyor" denilmişti.

Caroline ve Babis'in küçük kızı Lydia'yı ise anneannesi ve dedesi büyütüyor. Geçen aylarda henüz hiçbir şeyden haberi olmayan ailenin bebeği küçük Lydia'nın dedesi ve Crouch'un babası David Crouch'un sözleri yürekleri dağlamıştı.